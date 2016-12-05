Президент Турции принял верительные грамоты израильского посла

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Новоназначенный посол Израиля в Турции Эйтан Наех вручил верительные грамоты президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает Report со ссылкой на DHA, Эйтан Наех назначен на эту должность 15 ноября.

Он будет первым послом Израиля в Турции после происшествия Mavi Mаrmаrа.

Отметим, что Э.Наех в 1993 году работал в Турции. Помимо этого, он занимал различные посты в министерстве иностранных дел Израиля, посольстве Израиля в Азербайджане и Кабинете министров Израиля.

Напомним, что отношения между двумя государствами испортились 31 мая 2010 года. Тогда израильские военнослужащие атаковали турецкий корабль Mavi Mаrmаrа, перевозивший гуманитарную помощь в Газзу, Палестина. В результате этого погибли 9 турецких граждан.

В июне этого года правительство Израиля утвердило соглашение о нормализации отношений с Турцией. Израильское государство попросило прощения у Турции за произошедшее. 20 августа этого года парламент Турции ратифицировал соглашение о нормализации отношений между официальной Анкарой и Тель-Авивом.