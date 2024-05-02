В Казахстане паводковые воды направили в Каспийское море

Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана направило около 1 млрд кубометров паводковой воды в Каспийское море.

Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана направило около 1 млрд кубометров паводковой воды в Каспийское море.

Как передает Report , Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Министерство водных ресурсов и ирригации направило около 1 миллиарда кубометров паводковой воды в Каспийское море. Для этого филиалом "Казводхоза" Атырауской области используются четыре канала: Баксай, Нарын, Черная речка и Соколок", - говорится в сообщении.

Также министерство "направило 30 млн кубометров воды, пришедшей из России, в Камыш-Самарские озера Западно-Казахстанской области", добавили в пресс-службе, указав, что вода не поступала туда последние 20 лет.

Кроме того, началась работа по отправке воды в казахстанские природные озера Едилсор, Жалтырколь, Бирказан, Сорколь, Салтанат и другие водоемы Западно-Казахстанской области, которые в последние годы столкнулись с высыханием, указали в министерстве.