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В Казахстане паводковые воды направили в Каспийское море

В Казахстане паводковые воды направили в Каспийское море Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана направило около 1 млрд кубометров паводковой воды в Каспийское море.
В регионе
2 мая 2024 г. 21:28
В Казахстане паводковые воды направили в Каспийское море

Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана направило около 1 млрд кубометров паводковой воды в Каспийское море.

Как передает Report, Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Министерство водных ресурсов и ирригации направило около 1 миллиарда кубометров паводковой воды в Каспийское море. Для этого филиалом "Казводхоза" Атырауской области используются четыре канала: Баксай, Нарын, Черная речка и Соколок", - говорится в сообщении.

Также министерство "направило 30 млн кубометров воды, пришедшей из России, в Камыш-Самарские озера Западно-Казахстанской области", добавили в пресс-службе, указав, что вода не поступала туда последние 20 лет.

Кроме того, началась работа по отправке воды в казахстанские природные озера Едилсор, Жалтырколь, Бирказан, Сорколь, Салтанат и другие водоемы Западно-Казахстанской области, которые в последние годы столкнулись с высыханием, указали в министерстве.

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