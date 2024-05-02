МИД Швеции: Принятие закона об "иноагентах" станет препятствием на пути членства Грузии в ЕС

Принятие законопроекта об "иноагентах" в Грузии станет препятствием для вступления страны в Евросоюз.

Принятие законопроекта об "иноагентах" в Грузии станет препятствием для вступления страны в Евросоюз.

Как передает корреспондент грузинского бюро Report , об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем.

По его словам, статус кандидата на вступление в ЕС является исторической возможностью для Грузии.

"Предоставив Грузии статус кандидата, ЕС показал, что поддерживает европейские стремления грузинского народа. Активное и независимое гражданское общество играет важную роль в продвижении Грузии к Европейскому Союзу", - утверждал глава шведского МИД.

Он также отметил, что Швеция внимательно следит за протестами в Грузии и осуждает насилие против мирных демонстрантов.

Отметим, что акции протеста проходят в Тбилиси с 15 апреля, но 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения документа во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер.

В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.