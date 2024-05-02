О нас

МИД Швеции: Принятие закона об "иноагентах" станет препятствием на пути членства Грузии в ЕС

МИД Швеции: Принятие закона об "иноагентах" станет препятствием на пути членства Грузии в ЕС Принятие законопроекта об "иноагентах" в Грузии станет препятствием для вступления страны в Евросоюз.
В регионе
2 мая 2024 г. 22:05
МИД Швеции: Принятие закона об иноагентах станет препятствием на пути членства Грузии в ЕС

Принятие законопроекта об "иноагентах" в Грузии станет препятствием для вступления страны в Евросоюз.

Как передает корреспондент грузинского бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем.

По его словам, статус кандидата на вступление в ЕС является исторической возможностью для Грузии.

"Предоставив Грузии статус кандидата, ЕС показал, что поддерживает европейские стремления грузинского народа. Активное и независимое гражданское общество играет важную роль в продвижении Грузии к Европейскому Союзу", - утверждал глава шведского МИД.

Он также отметил, что Швеция внимательно следит за протестами в Грузии и осуждает насилие против мирных демонстрантов.

Отметим, что акции протеста проходят в Тбилиси с 15 апреля, но 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения документа во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер.

В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsveç XİN: "Xarici agentlər" haqqında qanunun qəbulu Gürcüstanın Aİ-ə üzv olmasına əngəl törədəcək

Самое читаемое

Таджикистан с 1 мая вводит безвизовый режим для граждан 25 стран
Таджикистан с 1 мая вводит безвизовый режим для граждан 25 стран
1 мая 2024 г. 10:59
В Казахстане ввели новый сигнал светофора
В Казахстане ввели новый сигнал светофора
26 апреля 2024 г. 14:39
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
26 апреля 2024 г. 15:54
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59
В Турции подняли потолок цен на билеты внутренних авиарейсов
В Турции подняли потолок цен на билеты внутренних авиарейсов
1 мая 2024 г. 09:44
Блинкен встретился со своим китайским коллегой
Блинкен встретился со своим китайским коллегой
26 апреля 2024 г. 06:06
Обнародованы кадры цепного ДТП в центре Баку
Обнародованы кадры цепного ДТП в центре Баку
30 апреля 2024 г. 11:15
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
29 апреля 2024 г. 18:05
Ульвия Фаталиева стала первой чемпионкой Европы в истории азербайджанских шахмат
Ульвия Фаталиева стала первой чемпионкой Европы в истории азербайджанских шахмат
29 апреля 2024 г. 16:25
Politico: Удары Украины по российским заводам оставили Москву без бензина
Politico: Удары Украины по российским заводам оставили Москву без бензина
1 мая 2024 г. 06:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi