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Гендиректор ЕК: Рассматриваемый в парламенте Грузии законопроект об иноагентах неприемлем

Гендиректор ЕК: Рассматриваемый в парламенте Грузии законопроект об иноагентах неприемлем Законопроект "О прозрачности иностранного влияния", принятый парламентом Грузии во втором чтении, создаст очень серьезные препятствия на пути к членству в ЕС.
В регионе
2 мая 2024 г. 19:13
Гендиректор ЕК: Рассматриваемый в парламенте Грузии законопроект об иноагентах неприемлем

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния", принятый парламентом Грузии во втором чтении, создаст очень серьезные препятствия на пути к членству в ЕС.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Копман на встрече с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе в Тбилиси.

"Данный закон в его нынешнем виде неприемлем и создаст очень серьезные препятствия на пути к вступлению в Евросоюз. В то же время прогресс по 9-ти пунктам пока ограничен, что тоже не очень хорошо, но время еще есть. Мы подготовим рекомендации в сентябре и опубликуем отчет в октябре и ноябре. Так что, пока еще есть время, мяч находится на стороне правительства", - сказал он.

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