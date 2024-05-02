Премьер Грузии отказался от визита в США из-за оговорки Вашингтона по закону об иноагентах

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отказался от визита в США, так как американская сторона требовала приостановить рассмотрение парламентом законопроекта об иноагентах.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отказался от визита в США, так как американская сторона требовала приостановить рассмотрение парламентом законопроекта об иноагентах.

Как сообщает корреспондент местного бюро Report , об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

"Премьер-министр Грузии был приглашен с визитом в США с тем условием, что до визита парламент Грузии временно приостановил бы рассмотрение законопроекта о прозрачности иностранного влияния. Осуществление визита с условием не соответствует духу партнерства, которое должно быть основано на взаимоуважении и доверии, о чем детально было разъяснено послу США". - говорится в заявлении.

До этого посол США в Грузии Робин Данниган заявила, что власти Грузии отказались вести переговоры с США о стратегическом партнерстве. Она выразила обеспокоенность тем, что решения, принятые грузинским правительством в последние недели, отдалили страну от евроатлантического будущего.

"Недавно мы пригласили высокопоставленных представителей правительства Грузии обсудить с высокопоставленными американскими чиновниками любые вопросы, касающиеся стратегического партнерства и помощи США. К сожалению, грузинская сторона предпочла отказаться от этого приглашения", - подчеркнула она.