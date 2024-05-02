Путин наградил подростков, спасавших людей во время теракта в "Крокусе"

Президент России Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" троих подростков, помогавших людям во время теракта в подмосковном "Крокус сити холле".

Президент России Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" троих подростков, помогавших людям во время теракта в подмосковном "Крокус сити холле".

Как передает Report, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Награду "за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях" получат школьники из Красногорска Артем Донсков и Ислам Халилов, а также студент колледжа при РАНХиГС Никита Иванов.

Напомним, что теракт в "Крокус Сити Холле" был совершен 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. По словам уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.