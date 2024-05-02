В Турции объявят окончательные итоги местных выборов 6 мая

ЦИК Турции 6 мая объявит окончательные итоги выборов в местные органы власти, которые состоялись в республике 31 марта.

ЦИК Турции 6 мая объявит окончательные итоги выборов в местные органы власти, которые состоялись в республике 31 марта.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Центризбиркома.

На муниципальных выборах в Турции выбирали мэров 30 крупных городов, глав муниципальных образований и органов местного самоуправления.

Согласно последним результатам, оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) набрала 37,77% голосов, правящая Партия справедливости и развития (ПСР) стала второй, за ее кандидатов проголосовали 35,49% избирателей.