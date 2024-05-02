В Тбилиси у здания парламента возобновилась акция протеста

В Тбилиси перед зданием парламента Грузии возобновилась акция протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", принятого во втором чтении.
Как сообщает корреспондент местного бюро
В эти минуты на площади Героев в центре грузинской столицы начались столкновения между протестующими и полицией.
Отметим, что акции протеста проходят в Тбилиси с 15 апреля, но 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения документа во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер.
В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.