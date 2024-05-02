О нас

В Тбилиси у здания парламента возобновилась акция протеста

В Тбилиси у здания парламента возобновилась акция протеста В Тбилиси перед зданием парламента Грузии возобновилась акция протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", принятого во втором чтении.
В регионе
2 мая 2024 г. 21:11
В Тбилиси у здания парламента возобновилась акция протеста

В Тбилиси перед зданием парламента Грузии возобновилась акция протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", принятого во втором чтении.

Как сообщает корреспондент местного бюро Report, на проспекте Руставели ограничено движение.

В эти минуты на площади Героев в центре грузинской столицы начались столкновения между протестующими и полицией.

Отметим, что акции протеста проходят в Тбилиси с 15 апреля, но 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения документа во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер.

В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamentinin qarşısında polislə etirazçılar arasında toqquşma olub, saxlanılanlar var - YENİLƏNİB

Самое читаемое

Таджикистан с 1 мая вводит безвизовый режим для граждан 25 стран
Таджикистан с 1 мая вводит безвизовый режим для граждан 25 стран
1 мая 2024 г. 10:59
В Казахстане ввели новый сигнал светофора
В Казахстане ввели новый сигнал светофора
26 апреля 2024 г. 14:39
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
26 апреля 2024 г. 15:54
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59
Государственной делегации Туркменистана был подарен азербайджанский ковер
Государственной делегации Туркменистана был подарен азербайджанский ковер
25 апреля 2024 г. 21:49
В Турции подняли потолок цен на билеты внутренних авиарейсов
В Турции подняли потолок цен на билеты внутренних авиарейсов
1 мая 2024 г. 09:44
Блинкен встретился со своим китайским коллегой
Блинкен встретился со своим китайским коллегой
26 апреля 2024 г. 06:06
Обнародованы кадры цепного ДТП в центре Баку
Обнародованы кадры цепного ДТП в центре Баку
30 апреля 2024 г. 11:15
Ульвия Фаталиева стала первой чемпионкой Европы в истории азербайджанских шахмат
Ульвия Фаталиева стала первой чемпионкой Европы в истории азербайджанских шахмат
29 апреля 2024 г. 16:25
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
29 апреля 2024 г. 18:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi