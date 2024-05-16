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Кобахидзе: Участие глав МИД стран-членов ЕС в протестах в Тбилиси вызывает сожаление

Кобахидзе: Участие глав МИД стран-членов ЕС в протестах в Тбилиси вызывает сожаление Вызывает сожаление, что в протестах в Тбилиси приняли участие министры иностранных дел стран-членов Евросоюза.
В регионе
16 мая 2024 г. 22:52
Кобахидзе: Участие глав МИД стран-членов ЕС в протестах в Тбилиси вызывает сожаление

Вызывает сожаление, что в протестах в Тбилиси приняли участие министры иностранных дел стран-членов Евросоюза.

Как сообщает корреспондент грузинского бюро Report, об этом заявил находящийся с визитом в Турции премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Глава правительства заявил, что это негативно скажется на имидже соответствующих стран и Евросоюза в целом.

"Надеюсь, что в будущем мы не будем сталкиваться с такими несерьезными действиями", - отметил И.Кобахидзе.

Напомним, что министры иностранных дел Исландии, Литвы, Эстонии и Латвии прибыли в Тбилиси 15 мая для обсуждения закона об иноагентах. Они провели переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили.

Позднее главы МИД Исландии, Литвы и Эстонии приняли участие в митинге против закона об иноагентах. Они пришли к зданию парламента в Тбилиси и выступили перед собравшимися.

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Версия на азербайджанском языке Kobaxidze: Aİ-yə üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin Tbilisidə etirazlarda iştirakı təəssüf doğurur

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