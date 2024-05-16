Кобахидзе: Участие глав МИД стран-членов ЕС в протестах в Тбилиси вызывает сожаление

Вызывает сожаление, что в протестах в Тбилиси приняли участие министры иностранных дел стран-членов Евросоюза.
Как сообщает корреспондент грузинского бюро
Глава правительства заявил, что это негативно скажется на имидже соответствующих стран и Евросоюза в целом.
"Надеюсь, что в будущем мы не будем сталкиваться с такими несерьезными действиями", - отметил И.Кобахидзе.
Напомним, что министры иностранных дел Исландии, Литвы, Эстонии и Латвии прибыли в Тбилиси 15 мая для обсуждения закона об иноагентах. Они провели переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили.
Позднее главы МИД Исландии, Литвы и Эстонии приняли участие в митинге против закона об иноагентах. Они пришли к зданию парламента в Тбилиси и выступили перед собравшимися.