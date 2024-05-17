В МИД России назвали абсурдом утверждения о планах РФ напасть на НАТО

Россия не собирается нападать на НАТО, а рассуждения об этом на Западе являются полнейшим абсурдом.
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"По команде из Вашингтона модой весенне-летнего сезона 2024 года стало рассуждение о том, что президент России Владимир Путин на Украине не остановится, а обязательно нападет на другие страны НАТО. Это полнейший абсурд", - отметил заместитель министра.
Напомним, что министр обороны США Ллойд Остин в феврале высказал мнение, что в случае поражения Киева российское руководство "не остановится" и будет "предпринимать более агрессивные действия в регионе".