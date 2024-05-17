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В МИД России назвали абсурдом утверждения о планах РФ напасть на НАТО

В МИД России назвали абсурдом утверждения о планах РФ напасть на НАТО Россия не собирается нападать на НАТО, а рассуждения об этом на Западе являются полнейшим абсурдом.
В регионе
17 мая 2024 г. 05:08
В МИД России назвали абсурдом утверждения о планах РФ напасть на НАТО

Россия не собирается нападать на НАТО, а рассуждения об этом на Западе являются полнейшим абсурдом.

Как передает Report, об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"По команде из Вашингтона модой весенне-летнего сезона 2024 года стало рассуждение о том, что президент России Владимир Путин на Украине не остановится, а обязательно нападет на другие страны НАТО. Это полнейший абсурд", - отметил заместитель министра.

Напомним, что министр обороны США Ллойд Остин в феврале высказал мнение, что в случае поражения Киева российское руководство "не остановится" и будет "предпринимать более агрессивные действия в регионе".

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: NATO-ya hücum etmək niyyətində deyilik

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