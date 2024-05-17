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Посол Германии вернулся в Москву после консультаций в Берлине

Посол Германии вернулся в Москву после консультаций в Берлине Посол Германии в РФ Александер Ламбсдорф, который был временно отозван в начале мая для консультаций в Берлин, вернулся в Москву.
В регионе
17 мая 2024 г. 10:38
Посол Германии вернулся в Москву после консультаций в Берлине

Посол Германии в РФ Александер Ламбсдорф, который был временно отозван в начале мая для консультаций в Берлин, вернулся в Москву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в МИД ФРГ.

"Посол Ламбсдорф вернулся в Москву после консультаций в Берлине", - сказали в ведомстве, не приведя других деталей.

6 мая в МИД ФРГ проинформировали, что министр иностранных дел страны Анналена Бербок приняла решение отозвать для консультаций Ламбсдорфа в связи с обвинениями в адрес России в кибератаке на ресурсы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и некоторых германских компаний.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отзыв Германией посла является очередным недружественным шагом Берлина, а в отношении обвинений в кибератаках "никаких доказательств, как всегда, предъявлено не было".

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