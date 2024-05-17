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России заявлен протест из-за объявления в розыск литовских политиков

России заявлен протест из-за объявления в розыск литовских политиков МИД Литвы вызвал представителя России и выразил ему протест.
В регионе
17 мая 2024 г. 12:28
России заявлен протест из-за объявления в розыск литовских политиков

МИД Литвы вызвал представителя России и выразил ему протест.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в ведомстве.

Это было связано с объявлением МВД России литовских политиков в розыск.

"В МИД неоднократно подчеркивали российскому представителю, что данные решения РФ противоречат общепризнанным нормам международного права, демонстрируют попытки фальсифицировать исторические факты и выражают неуважение к Литовской республике", - говорится в сообщении.

МИД Литвы добавил, что требует немедленно прекратить политически мотивированные преследования граждан республики. Во внешнеполитическом ведомстве страны напомнили, что это вторая нота протеста российским дипломатам с начала года.

Накануне, 16 мая, МВД России объявил в розыск мэра литовского города Паланги Шарунаса Вайткуса и вице-мэра Саулюса Симе, а также мэра и вице-мэра города Паневежис Ритис Миколас Рачкаускас и Лорету Масилюнене. Вчера в базе розыска МВД также появились имена политиков и чиновников из Эстонии, Латвии и Польши.

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