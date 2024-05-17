Турецкий дипломат прокомментировал необоснованные претензии Парижа к Баку

Бывший посол Турции в России, дипломат Умит Ярдым прокомментировал необоснованные претензии Франции к Азербайджану.

Бывший посол Турции в России, дипломат Умит Ярдым прокомментировал необоснованные претензии Франции к Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"Франция злится на Азербайджан за его позицию касательно событий в Каледонии. Франция, самый глобальный пример в истории колониализма, встревожена. Формируется новый мир", - написал дипломат.

Отметим, что в интервью телеканалу France-2 министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил Азербайджан в беспорядках в Новой Каледонии. В МИД Азербайджана назвали заявления Дарманена необоснованными.