Григорян: Обсуждаем с Россией вывод российских миротворцев из 17 пунктов дислокации

Армения и Россия начали обсуждение вопроса о выводе российских миротворцев из 17 пунктов дислокации на армяно-азербайджанской границе, в том числе из Неркин Ханда, а также из Сисиана и Гориса, базы в которых поддерживали миротворцев, находящихся в Карабах

Армения и Россия начали обсуждение вопроса о выводе российских миротворцев из 17 пунктов дислокации на армяно-азербайджанской границе, в том числе из Неркин Ханда, а также из Сисиана и Гориса, баз, с помощью которых поддерживалась деятельность РМК, находящийся прежде в Карабахе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Они это приняли и спросили, хотим ли мы, чтобы они покинули армяно-иранскую и армяно-турецкую границы. Мы ответили, что их размещение на этих участках осуществляется путем соглашения", - отметил он.

Григорян также сказал, что Армения проинформировала российскую сторону о том, что в аэропорту "Звартноц" будут находиться только армянские пограничники.