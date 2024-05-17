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Григорян: Обсуждаем с Россией вывод российских миротворцев из 17 пунктов дислокации

Григорян: Обсуждаем с Россией вывод российских миротворцев из 17 пунктов дислокации Армения и Россия начали обсуждение вопроса о выводе российских миротворцев из 17 пунктов дислокации на армяно-азербайджанской границе, в том числе из Неркин Ханда, а также из Сисиана и Гориса, базы в которых поддерживали миротворцев, находящихся в Карабах
В регионе
17 мая 2024 г. 10:43
Григорян: Обсуждаем с Россией вывод российских миротворцев из 17 пунктов дислокации

Армения и Россия начали обсуждение вопроса о выводе российских миротворцев из 17 пунктов дислокации на армяно-азербайджанской границе, в том числе из Неркин Ханда, а также из Сисиана и Гориса, баз, с помощью которых поддерживалась деятельность РМК, находящийся прежде в Карабахе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Они это приняли и спросили, хотим ли мы, чтобы они покинули армяно-иранскую и армяно-турецкую границы. Мы ответили, что их размещение на этих участках осуществляется путем соглашения", - отметил он.

Григорян также сказал, что Армения проинформировала российскую сторону о том, что в аэропорту "Звартноц" будут находиться только армянские пограничники.

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Версия на английском языке Grigoryan: Armenia discussing with Russia withdrawal of peacekeepers from 17 deployment points
Версия на азербайджанском языке İrəvan Moskva ilə Rusiya sülhməramlılarının 17 dislokasiya məntəqəsindən çıxarılmasını müzakirə edir

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