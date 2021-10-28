О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент Турции посетит Италию и Великобританию

Президент Турции посетит Италию и Великобританию Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит визиты в Италию и Великобританию.
В регионе
28 октября 2021 г. 21:58
Президент Турции посетит Италию и Великобританию
Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит визиты в Италию и Великобританию.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью АП Турции.

Согласно сообщению, 30-31 октября Эрдоган посетит Италию, где примет участие в римском саммите лидеров стран «Большой двадцатки» (G20).

1-2 ноября турецкий лидер будет находиться в Великобритании для участия в Конференции ООН по изменению климата, которая пройдет в Глазго.

На саммите G20 в Риме лидеры обсудят пути восстановления мировой экономики на фоне пандемии коронавируса, процессы в мировой экономике и здравоохранении, вопросы изменения климата, экологии, устойчивого развития и кризис беженцев. Руководители государств обменяются мнениями относительно роли «Большой двадцатки» в свете данных проблем.

Президент Турции обратится с речью к участникам Конференции ООН по изменению климата 1 ноября – в первый день форума.

Ожидается, что в рамках вышеупомянутых саммитов Эрдоган проведет двусторонние встречи с главами ряда государств и правительств.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan İtaliya və Böyük Britaniyaya səfər edəcək

Самое читаемое

В Баку повесилась 35-летняя женщина 
ФотоВ Баку повесилась 35-летняя женщина 
23 октября 2021 г. 19:44
Талибы убили волейболистку сборной Афганистана
Талибы убили волейболистку сборной Афганистана
22 октября 2021 г. 14:58
Президенты Азербайджана и Турции открыли Международный аэропорт Физули
ФотоПрезиденты Азербайджана и Турции открыли Международный аэропорт Физули
26 октября 2021 г. 21:14
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
22 октября 2021 г. 11:16
В Азербайджане упрощается доступ граждан в крупные торговые центры
В Азербайджане упрощается доступ граждан в крупные торговые центры
26 октября 2021 г. 14:44
Посольство Азербайджана в России разоблачило еще один фейк армянских СМИ
Посольство Азербайджана в России разоблачило еще один фейк армянских СМИ
23 октября 2021 г. 19:30
В одном из ресторанов Баку выявлен больной коронавирусом
В одном из ресторанов Баку выявлен больной коронавирусом
23 октября 2021 г. 14:56
Узбекистан выступает за создание инклюзивного правительства в Афганистане
Узбекистан выступает за создание инклюзивного правительства в Афганистане
23 октября 2021 г. 11:22
Лига конференций: Карабах одержал волевую победу в матче с Кайратом
ФотоЛига конференций: "Карабах" одержал волевую победу в матче с "Кайратом"
21 октября 2021 г. 22:37
Гримак: Азербайджанцы Львова всегда чувствуют поддержку местной власти
Гримак: Азербайджанцы Львова всегда чувствуют поддержку местной власти
23 октября 2021 г. 11:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi