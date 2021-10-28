Президент Турции посетит Италию и Великобританию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит визиты в Италию и Великобританию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит визиты в Италию и Великобританию.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью АП Турции.

Согласно сообщению, 30-31 октября Эрдоган посетит Италию, где примет участие в римском саммите лидеров стран «Большой двадцатки» (G20).

1-2 ноября турецкий лидер будет находиться в Великобритании для участия в Конференции ООН по изменению климата, которая пройдет в Глазго.

На саммите G20 в Риме лидеры обсудят пути восстановления мировой экономики на фоне пандемии коронавируса, процессы в мировой экономике и здравоохранении, вопросы изменения климата, экологии, устойчивого развития и кризис беженцев. Руководители государств обменяются мнениями относительно роли «Большой двадцатки» в свете данных проблем.

Президент Турции обратится с речью к участникам Конференции ООН по изменению климата 1 ноября – в первый день форума.

Ожидается, что в рамках вышеупомянутых саммитов Эрдоган проведет двусторонние встречи с главами ряда государств и правительств.