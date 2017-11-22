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    Президент Турции отбыл в Россию

    Эрдоган примет участие на предстоящем в Сочи трехстороннем саммите, посвященном сирийскому вопросу
    © REUTERS/ Brendan McDermid

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в Россию.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, глава турецкого государства примет участие на предстоящем в Сочи и посвященном сирийскому вопросу трехстороннем саммите президентов России, Турции и Ирана.

    Во время визита президента Турции будут сопровождать супруга Эмине Эрдоган, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак.

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