Президент Турции отбыл в Россию

https://report.az/storage/news/95071ce85763222ed1fb7adab4a80054/bd31afab-648a-41d2-905a-1d3a1c5f165c_292.jpg© REUTERS/ Brendan McDermid
Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в Россию.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, глава турецкого государства примет участие на предстоящем в Сочи и посвященном сирийскому вопросу трехстороннем саммите президентов России, Турции и Ирана.
Во время визита президента Турции будут сопровождать супруга Эмине Эрдоган, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости