Президент России прибыл в Пекин с однодневным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл с однодневным визитом в Пекин, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и посетит церемонию открытия Зимних Олимпийских игр.

Президент России Владимир Путин прибыл с однодневным визитом в Пекин, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и посетит церемонию открытия Зимних Олимпийских игр.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", в Кремле отмечали, что переговоры руководителей РФ и Китая будут носить полноформатный характер, несмотря на ограничения, введенные китайской стороной из-за пандемии коронавируса. В связи с этим Путина в Пекине сопровождает очень небольшая делегация, которая, как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, в обычное время была бы вдвое больше.

По итогам российско-китайского саммита будет принято совместное заявление глав государств, а также подписано порядка 15 межправительственных и корпоративных документов.

Также из-за коронавирусных ограничений Путин не планирует встречаться в Пекине с руководителями других государств и международных организаций, которые прибудут на открытие Олимпиады, хотя некоторые из них выражали такое желание. В частности, о планах пообщаться с президентом РФ говорил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.