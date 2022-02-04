О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент России прибыл в Пекин с однодневным визитом

Президент России прибыл в Пекин с однодневным визитом Президент России Владимир Путин прибыл с однодневным визитом в Пекин, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и посетит церемонию открытия Зимних Олимпийских игр.
В регионе
4 февраля 2022 г. 10:37
Президент России прибыл в Пекин с однодневным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл с однодневным визитом в Пекин, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и посетит церемонию открытия Зимних Олимпийских игр.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", в Кремле отмечали, что переговоры руководителей РФ и Китая будут носить полноформатный характер, несмотря на ограничения, введенные китайской стороной из-за пандемии коронавируса. В связи с этим Путина в Пекине сопровождает очень небольшая делегация, которая, как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, в обычное время была бы вдвое больше.

По итогам российско-китайского саммита будет принято совместное заявление глав государств, а также подписано порядка 15 межправительственных и корпоративных документов.

Также из-за коронавирусных ограничений Путин не планирует встречаться в Пекине с руководителями других государств и международных организаций, которые прибудут на открытие Олимпиады, хотя некоторые из них выражали такое желание. В частности, о планах пообщаться с президентом РФ говорил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Putin arrives in Beijing for one-day visit

Самое читаемое

Азербайджанская продукция будет продаваться на Amazon и eBay
Азербайджанская продукция будет продаваться на Amazon и eBay
2 февраля 2022 г. 12:00
Ильхам Алиев: Азербайджан завоевал большой авторитет на международной арене
Ильхам Алиев: Азербайджан завоевал большой авторитет на международной арене
30 января 2022 г. 16:50
Лапайтис: Я –литовец, но сердце мое с Азербайджаном
Лапайтис: Я –литовец, но сердце мое с Азербайджаном
3 февраля 2022 г. 14:06
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились свыше 6 тыс. человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились свыше 6 тыс. человек
2 февраля 2022 г. 15:40
Президент Ильхам Алиев выступил на молодежном форуме
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на молодежном форуме
3 февраля 2022 г. 01:00
Названы симптомы омикрона на коже, которые нельзя игнорировать
Названы симптомы "омикрона" на коже, которые нельзя игнорировать
2 февраля 2022 г. 07:24
Фарид Новрузи: В моем представлении отдыхать – это открывать для себя мир
Фарид Новрузи: "В моем представлении отдыхать – это открывать для себя мир"
30 января 2022 г. 12:05
В Баку задержан мужчина, проявивший неуважение к государственному флагу Турции
ФотоВ Баку задержан мужчина, проявивший неуважение к государственному флагу Турции
30 января 2022 г. 00:28
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 6 113 человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 6 113 человек
3 февраля 2022 г. 15:36
В Азербайджане за сутки 4 943 человека заразились коронавирусом
В Азербайджане за сутки 4 943 человека заразились коронавирусом
30 января 2022 г. 16:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi