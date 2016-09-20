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    Президент Кыргызстана отдыхает в Турции под врачебным контролем

    Алмазбек Атамбаев будет лечиться в Измире до конца сентября

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ "Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев под врачебным контролем отдыхает в районе Чешме турецкой провинции Измир.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", он прилетел в Измир ночью, а оттуда отправился в один из отелей в Чешме. 

    Согласно информации, А.Атамбаев будет лечиться в Измире до конца сентября.

    Отметим, что пресс-служба президента Кыргызской Республики заявила, что А.Атамбаев в связи с ухудшением здоровья вышел в отпуск для прохождения обследования. По информации администрации президента, отпуск продлится до 1 октября. 

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