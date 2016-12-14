Президент Казахстана провел встречу с премьер-министром Израиля

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел встречу с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Астане, сообщает Report со ссылкой на портал Tengrinews.

"Наши двусторонние отношения строятся. Взаимодействием является - торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество. Вклад в укрепление, как я уже говорил, вкладывать в 270 предприятий с участием израильского капитала", - заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам встречи.

Он отметил, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы двусторонних отношений - экономику, инвестиции, политику и борьбу с терроризмом.

"Сегодняшний ваш визит и проведение бизнес-форума, надеюсь, будет способствовать наших деловых отношений и поднимет на новый качественный уровень", - подчеркнул Н.Назарбаев.

В Астане запланирован совместный бизнес-форум, в котором только с израильской стороны примут участие порядка 70 предпринимателей.