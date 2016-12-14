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    Президент Казахстана провел встречу с премьер-министром Израиля

    В ходе встречи обсудили вопросы двусторонних отношений - экономику, инвестиции, политику и борьбу с терроризмом

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел встречу с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Астане, сообщает Report со ссылкой на портал Tengrinews.

    "Наши двусторонние отношения строятся. Взаимодействием является - торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество. Вклад в укрепление, как я уже говорил, вкладывать в 270 предприятий с участием израильского капитала", - заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам встречи.

    Он отметил, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы двусторонних отношений - экономику, инвестиции, политику и борьбу с терроризмом.

    "Сегодняшний ваш визит и проведение бизнес-форума, надеюсь, будет способствовать наших деловых отношений и поднимет на новый качественный уровень", - подчеркнул Н.Назарбаев.

    В Астане запланирован совместный бизнес-форум, в котором только с израильской стороны примут участие порядка 70 предпринимателей. 

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