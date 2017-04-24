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    Трехсторонний формат сотрудничества Азербайджан-Турция-Грузия обсужден в Тбилиси

    ​Президент Грузии провел переговоры с секретарем Совбеза Турции
    © Report.az

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и секретарь Совета безопасности Турции Сейфуллах Хаджимюфтюоглу обсудили в Тбилиси вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. 

    Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в пресс-службе администрации президента Грузии.

    В ходе встречи помимо двустороннего сотрудничества также обсуждено сотрудничество в трехстороннем формате Азербайджан-Турция-Грузия: "Мы поговорили о трехсторонних встречах – совместном меморандуме советов безопасности Турции, Грузии и Азербайджана. Рассмотрели трехсторонний формат сотрудничества Азербайджан-Турция-Грузия в сфере безопасности, экономики и энергетики. Думаем, что в этом году состоится встреча президентов Грузии и Турции", - сказал секретарь Совбеза Грузии Давид Раквиашвили после встречи.

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