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Президент Грузии посетит Украину

Президент Грузии посетит Украину С.Зурабишвили выразила обеспокоенность ситуацией на российско-украинской границе и в Крыме, выразила солидарность с Украиной
В регионе
15 апреля 2021 г. 16:02
Президент Грузии посетит Украину
Саломе Зурабишвили

Президенты Грузии и Украины Саломе Зурабишвили и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Администрации президента Грузии.

С.Зурабишвили выразила обеспокоенность ситуацией на российско-украинской границе и в Крыме, выразила солидарность с Украиной. Она отметила, что для безопасности Украины и Грузии важно продолжать евроатлантическую интеграцию.
Главы государств подчеркнули важность безопасности в Черноморском регионе, представления совместных целей Грузии и Украины на саммите НАТО-ЕС.

Стороны достигли договоренности об обсуждении данных вопросов во время ожидающегося визита президента Грузии в Украину.

С.Зурабишвили планировала совершить визит в Украину в 2019 году, однако визит был перенесен на 2020-й год, но так и не реализовался.

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