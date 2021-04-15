Президент Грузии посетит Украину

С.Зурабишвили выразила обеспокоенность ситуацией на российско-украинской границе и в Крыме, выразила солидарность с Украиной

Президенты Грузии и Украины Саломе Зурабишвили и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Администрации президента Грузии.

С.Зурабишвили выразила обеспокоенность ситуацией на российско-украинской границе и в Крыме, выразила солидарность с Украиной. Она отметила, что для безопасности Украины и Грузии важно продолжать евроатлантическую интеграцию.

Главы государств подчеркнули важность безопасности в Черноморском регионе, представления совместных целей Грузии и Украины на саммите НАТО-ЕС.

Стороны достигли договоренности об обсуждении данных вопросов во время ожидающегося визита президента Грузии в Украину.

С.Зурабишвили планировала совершить визит в Украину в 2019 году, однако визит был перенесен на 2020-й год, но так и не реализовался.