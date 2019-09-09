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Президент Грузии подписала указ о назначении Гахарии на должность премьера

​Президент Грузии подписала указ о назначении Гахарии на должность пре
© РИА "Новости"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о назначении Георгия Гахарии на должность премьер-министра.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщила советник главы грузинского государства по вопросам СМИ Ирина Шенгелия.

"Президент подписала указ о назначении Гахарии уже сегодня. Официальная часть, таким образом, завершена", - сказала Шенгелия.

Утверждение нового правительства в Грузии стало необходимым после того, как 2 сентября премьер-министр Мамука Бахтадзе подал в отставку.

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