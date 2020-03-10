Президент Грузии отменила зарубежные визиты

Президент Грузии Саломе Зурабишвили из-за распространившегося в мире коронавируса отменила зарубежные визиты.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявили в Администрации президента Грузии.
Отменены визиты главы государства в Болгарию, Украину и Бельгию.
Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент случаи заражения вирусом отмечены в 115-ти странах.
Статистика инфицированных в мире достигла 116 740 человек. Из них 64 752 человек выздоровели, 4 095 скончались.
11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVID-19.