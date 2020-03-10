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Президент Грузии отменила зарубежные визиты

Президент Грузии отменила зарубежные визиты

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили из-за распространившегося в мире коронавируса отменила зарубежные визиты.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявили в Администрации президента Грузии. 

Отменены визиты главы государства в Болгарию, Украину и Бельгию. 

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент случаи заражения вирусом отмечены в 115-ти странах. 

Статистика инфицированных в мире достигла 116 740 человек. Из них 64 752 человек выздоровели, 4 095 скончались.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVID-19

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