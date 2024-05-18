О нас

Президент Грузии не будет вносить поправок к принятому закону об иноагентах во время вето

Президент Грузии не будет вносить поправок к принятому закону об иноагентах во время вето Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет вносить поправок к закону об иноагентах в том виде, в котором его принял парламент, во время наложения вето.
В регионе
18 мая 2024 г. 00:26
Президент Грузии не будет вносить поправок к принятому закону об иноагентах во время вето

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет вносить поправок к закону об иноагентах в том виде, в котором его принял парламент, во время наложения вето.

Как передает Report, об этом сообщила С.Зурабишвили в интервью польскому телеканалу TVP World, отвечая на вопрос журналиста, есть ли компромисс, которого можно достичь, предложив парламенту вариант закона со стороны президента во время процедуры вето.

"Законопроект не может быть поправлен, не существует маленьких поправок, которые внезапно приведут этот закон, который антиевропейский, в тот вид который, который приблизит нас к Европе", - заявила Зурабишвили.

По словам Зурабишвили, у правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" есть возможность изменить закон самостоятельно и без вето президента.

"Они могут отозвать его, поставить на паузу, изменить его сами", - отметила Зурабишвили.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Prezidenti əcnəbi agentlər haqqında qanuna dəyişiklik etməyəcək

Другие новости из категории

Причиной взрыва в Петербурге стала детонация боеприпаса времен второй мировой войны
Причиной взрыва в Петербурге стала детонация боеприпаса времен второй мировой войны
17 мая 2024 г. 22:52
Премьер Грузии предложил дебаты выступающей против закона об иноагентах молодежи
Премьер Грузии предложил дебаты выступающей против закона об иноагентах молодежи
17 мая 2024 г. 19:36
Эрдоган: Черноморская зерновая инициатива предотвратила голод в Африке
Эрдоган: Черноморская зерновая инициатива предотвратила голод в Африке
17 мая 2024 г. 18:30
Главы Минкультуры Армении и Турции обсудили восстановление исторического моста Ани
Главы Минкультуры Армении и Турции обсудили восстановление исторического моста Ани
17 мая 2024 г. 18:01
Зурабишвили назвала предстоящие выборы референдумом по внешнеполитическому курсу Грузии
Зурабишвили назвала предстоящие выборы референдумом по внешнеполитическому курсу Грузии
17 мая 2024 г. 16:22
Депутат: Премьер Армении не собирается с кем-либо обсуждать вопрос своей отставки
Депутат: Премьер Армении не собирается с кем-либо обсуждать вопрос своей отставки
17 мая 2024 г. 16:11
Путин: У России нет планов взятия Харькова
Путин: У России нет планов взятия Харькова
17 мая 2024 г. 14:12
России заявлен протест из-за объявления в розыск литовских политиков
России заявлен протест из-за объявления в розыск литовских политиков
17 мая 2024 г. 12:28
Григорян: Обсуждаем с Россией вывод российских миротворцев из 17 пунктов дислокации
Григорян: Обсуждаем с Россией вывод российских миротворцев из 17 пунктов дислокации
17 мая 2024 г. 10:43
Посол Германии вернулся в Москву после консультаций в Берлине
Посол Германии вернулся в Москву после консультаций в Берлине
17 мая 2024 г. 10:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi