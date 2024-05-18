Президент Грузии не будет вносить поправок к принятому закону об иноагентах во время вето

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет вносить поправок к закону об иноагентах в том виде, в котором его принял парламент, во время наложения вето.
Как передает
"Законопроект не может быть поправлен, не существует маленьких поправок, которые внезапно приведут этот закон, который антиевропейский, в тот вид который, который приблизит нас к Европе", - заявила Зурабишвили.
По словам Зурабишвили, у правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" есть возможность изменить закон самостоятельно и без вето президента.
"Они могут отозвать его, поставить на паузу, изменить его сами", - отметила Зурабишвили.