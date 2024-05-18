Президент Грузии не будет вносить поправок к принятому закону об иноагентах во время вето

Президент Грузии не будет вносить поправок к принятому закону об иноагентах во время вето

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет вносить поправок к закону об иноагентах в том виде, в котором его принял парламент, во время наложения вето.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет вносить поправок к закону об иноагентах в том виде, в котором его принял парламент, во время наложения вето. Как передает Report , об этом сообщила С.Зурабишвили в интервью польскому телеканалу TVP World, отвечая на вопрос журналиста, есть ли компромисс, которого можно достичь, предложив парламенту вариант закона со стороны президента во время процедуры вето. "Законопроект не может быть поправлен, не существует маленьких поправок, которые внезапно приведут этот закон, который антиевропейский, в тот вид который, который приблизит нас к Европе", - заявила Зурабишвили. По словам Зурабишвили, у правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" есть возможность изменить закон самостоятельно и без вето президента. "Они могут отозвать его, поставить на паузу, изменить его сами", - отметила Зурабишвили. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram