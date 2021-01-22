О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент Грузии: НАТО должна уделять Кавказу больше внимания

Президент Грузии: НАТО должна уделять Кавказу больше внимания “Несмотря на пандемический кризис и конфликт в нашем регионе, Грузия сохраняет стабильность”.
В регионе
22 января 2021 г. 19:38
Президент Грузии: НАТО должна уделять Кавказу больше внимания

“Несмотря на пандемический кризис и конфликт в нашем регионе, Грузия сохраняет стабильность”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на совместной пресс-конференции после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Касаясь проблем, стоящих перед Грузией и регионом, глава государства отметила, что решение таких вопросов, как пандемия, кибербезопасность, дестабилизация, требует консолидации совместных усилий.

По словам С.Зурабишвили, в регионе сложилась новая конфигурация баланса сил: “Это говорит о том, что Черное море и Кавказ в целом сейчас становятся более важными регионами с точки зрения безопасности, чем когда-либо прежде. НАТО должна уделять больше внимания этим регионам".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan prezidenti: “NATO Qafqaza daha çox diqqət ayırmalıdır”

Новости партнеров

Самое важное

В Азербайджане 344 транспортных средства находятся в розыске
В Азербайджане 344 транспортных средства находятся в розыске
22 января 2021 г. 17:21
В Шуше откроется региональный центр омбудсмена
В Шуше откроется региональный центр омбудсмена
22 января 2021 г. 15:45
В Азербайджане втрое сокращается пошлина за нотариальное заверение документов 
В Азербайджане втрое сокращается пошлина за нотариальное заверение документов 
22 января 2021 г. 15:39
При несогласии гражданина выписавший штраф чиновник будет оштрафован
При несогласии гражданина выписавший штраф чиновник будет оштрафован
22 января 2021 г. 13:20
Решение о возобновлении очных занятий в вузах будет принято позднее
Решение о возобновлении очных занятий в вузах будет принято позднее
22 января 2021 г. 12:51
Сотрудник Агентства по разминированию подорвался на мине в Джабраиле
Сотрудник Агентства по разминированию подорвался на мине в Джабраиле
22 января 2021 г. 12:21
Кабмин: Школы в Азербайджане откроются 1 февраля
Кабмин: Школы в Азербайджане откроются 1 февраля
22 января 2021 г. 12:06
Президент: Все документы и договоренности между Туркменистаном и Азербайджаном выполняются
Президент: Все документы и договоренности между Туркменистаном и Азербайджаном выполняются
21 января 2021 г. 20:15
Бердымухамедов: Совместная работа на месторождении Достлуг будет успешной и эффективной
Бердымухамедов: Совместная работа на месторождении "Достлуг" будет успешной и эффективной
21 января 2021 г. 14:43
Президент Азербайджана: Сегодняшний документ я бы назвал историческим
Президент Азербайджана: Сегодняшний документ я бы назвал историческим
21 января 2021 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi