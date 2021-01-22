Президент Грузии: НАТО должна уделять Кавказу больше внимания

“Несмотря на пандемический кризис и конфликт в нашем регионе, Грузия сохраняет стабильность”.

“Несмотря на пандемический кризис и конфликт в нашем регионе, Грузия сохраняет стабильность”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на совместной пресс-конференции после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Касаясь проблем, стоящих перед Грузией и регионом, глава государства отметила, что решение таких вопросов, как пандемия, кибербезопасность, дестабилизация, требует консолидации совместных усилий.

По словам С.Зурабишвили, в регионе сложилась новая конфигурация баланса сил: “Это говорит о том, что Черное море и Кавказ в целом сейчас становятся более важными регионами с точки зрения безопасности, чем когда-либо прежде. НАТО должна уделять больше внимания этим регионам".