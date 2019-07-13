Президент Грузии: "Нам удалось сберечь стабильность, несмотря ни на что"

Грузия является исключительно стабильной страной в не слишком спокойном регионе.

Как передаёт грузинское бюро Report, об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью немецкому изданию "Deutsche Welle".

"В этом регионе много очагов нестабильности. Однако нам, несмотря ни на что, удалось сберечь стабильность. И наши большие соседи должны проявлять больше уважения к этому. И этот сигнал наши европейские партнеры должны донести до России, когда обсуждают с ней региональные вопросы", - заявила президент.

По её словам, Россия должна строить отношения с соседями на принципах взаимного уважения и уважения к международному праву, т.к. "лишь таким образом возможно укрепить стабильность в регионе".

"Нынешний случай был непропорционально раздут. - заявила Зурабишвили, комментируя обострение отношений между Грузией и Россией, - Но уже прозвучали призывы к деэскалации - и мы движемся к деэскалации. Нас ожидает экономически сложный период, поскольку вся эта ситуация отразится на Грузии… Так что я приглашаю вас провести ваш летний отпуск в Грузии!"