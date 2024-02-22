Премьеры Армении и Франции обсудили в Париже торгово-экономические связи

Армения заинтересована в углублении и расширения сотрудничества с правительством Франции в различных сферах.

Армения заинтересована в углублении и расширения сотрудничества с правительством Франции в различных сферах.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в Париже премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с французским коллегой Габриэлем Атталем.

Собеседники обсудили широкий круг вопросов, касающихся торгово-экономических связей, строительства, развития инфраструктур, энергетики, управления водными ресурсами, сотрудничества в сферах туризма и реализации совместных программ.