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Премьеры Армении и Франции обсудили в Париже торгово-экономические связи

Премьеры Армении и Франции обсудили в Париже торгово-экономические связи Армения заинтересована в углублении и расширения сотрудничества с правительством Франции в различных сферах.
В регионе
22 февраля 2024 г. 17:11
Премьеры Армении и Франции обсудили в Париже торгово-экономические связи

Армения заинтересована в углублении и расширения сотрудничества с правительством Франции в различных сферах.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в Париже премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с французским коллегой Габриэлем Атталем.

Собеседники обсудили широкий круг вопросов, касающихся торгово-экономических связей, строительства, развития инфраструктур, энергетики, управления водными ресурсами, сотрудничества в сферах туризма и реализации совместных программ.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan və Fransanın baş nazirləri ticari-iqtisadi əlaqələri müzakirə ediblər
Версия на английском языке Armenian, French PMs mull trade and economic ties in Paris

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