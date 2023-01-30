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Премьер Украины: Надеемся на вступление в Евросоюз в течение двух лет

Премьер Украины: Надеемся на вступление в Евросоюз в течение двух лет Украина рассчитывает вступить в Евросоюз в течение ближайших двух лет.
В регионе
30 января 2023 г. 10:19
Премьер Украины: Надеемся на вступление в Евросоюз в течение двух лет

Украина рассчитывает вступить в Евросоюз в течение ближайших двух лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил газете Politico.

"У нас весьма амбициозный план по присоединению к Европейскому союзу в течение ближайших двух лет. И поэтому мы надеемся, что в этом году, в 2023, у нас уже могут пройти предварительные переговоры", - отметил он.

Как пишет издание, именно тема членства Украины в Евросоюзе будет одной из основных на саммите ЕС - Украина, который состоится 3 февраля. Премьер Украины выразил надежду на то, что в ходе саммита Киеву удастся достичь "существенного прогресса" по соглашению о безвизовом режиме для промышленных товаров, о приостановке таможенных пошлин на год и о включении Украины в зону мобильного роуминга ЕС.

Газета отмечает, что план Киева о вступлении в сообщество представляет проблему, поскольку "никто в ЕС не считает его реалистичным".

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın Baş naziri: “Yaxın iki il ərzində Aİ-yə daxil olacağımıza ümid edirik”
Версия на английском языке Ukraine wants to join EU within two years, PM says

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