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Премьер Украины: Инфраструктурные убытки в результате боевых действий превысили $100 млрд

Премьер Украины: Инфраструктурные убытки в результате боевых действий превысили $100 млрд Сегодня прямые инфраструктурные убытки Украины в результате войны составляют более 100 млрд долларов.
В регионе
5 июля 2022 г. 00:42

"Сегодня прямые инфраструктурные убытки Украины в результате войны составляют более 100 млрд долларов".

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая на Конференции по восстановлению Украины в швейцарском городе Лугано.

"Мы формируем электронную карту Украины, где фиксируем все убытки, причиненные войной. Эта карта постоянно обновляется, убытки постоянно фиксируются и верифицируются сразу с нескольких сторон. Благодаря развитым цифровым инструментам правительства и в веб-приложении "Дія" каждый гражданин Украины может предоставить информацию о своем разрушенном жилье. Около 250 тысяч заявлений уже в базах”, - сообщил Шмыгаль.

По его словам, органы местной власти верифицируют эти данные и дополняют их информацией о разрушенных и поврежденных объектах социальной и критической инфраструктуры - школах, больницах, детских садах, котельных, административных зданиях.

“Параллельно с этим Офис Президента Украины, наша команда в правительстве, а также наши партнеры из Киевской школы экономики по международным стандартам проводят работу по оценке общего ущерба нашего государства. Сегодня прямые инфраструктурные убытки Украины составляют более 100 млрд долларов. Разрушены или повреждены более 1 200 образовательных заведений, более 200 больниц, тысячи километров газопроводов, водопроводов и электросетей, дорог и железнодорожных путей. И каждый объект мы считаем, что под каждый объект будет проект восстановления”, - сказал премьер-министр.

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