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Премьер Украины прокатился на самокате по зданию кабмина - ВИДЕО

​Премьер Украины прокатился на самокате по зданию кабмина

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокатился на электросамокате по зданию украинского правительства.

Как передает Report, соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

Гончарук заявил, что в своей работе планирует тесно контактировать с лидером страны Владимиром Зеленским

Гончарук обратился к украинским школьникам, заявив, что 1 сентября они пойдут в школу, а сам он «пойдёт на работу в Кабинет министров Украины».

На видео он заявил, что в здании правительства много этажей и кабинетов, а также длинные коридоры.

«Коридоры тут такие длинные, что временами можно пользоваться самокатом», — заявил он.

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