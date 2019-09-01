Премьер Украины прокатился на самокате по зданию кабмина - ВИДЕО

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокатился на электросамокате по зданию украинского правительства.
Как передает Report, соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.
Гончарук заявил, что в своей работе планирует тесно контактировать с лидером страны Владимиром Зеленским
Гончарук обратился к украинским школьникам, заявив, что 1 сентября они пойдут в школу, а сам он «пойдёт на работу в Кабинет министров Украины».
На видео он заявил, что в здании правительства много этажей и кабинетов, а также длинные коридоры.
«Коридоры тут такие длинные, что временами можно пользоваться самокатом», — заявил он.
News DepartmentАвтор новости