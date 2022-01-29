О нас
Report Georgia
Аудио новости

Премьер Польши 1 февраля посетит Украину

Премьер Польши 1 февраля посетит Украину Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник, 1 февраля, посетит Украину, где проведет переговоры с руководством страны.
В регионе
29 января 2022 г. 15:26
Премьер Польши 1 февраля посетит Украину

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник, 1 февраля, посетит Украину, где проведет переговоры с руководством страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в субботу в своем Facebook.

"Мы находимся в постоянном контакте с властями в Киеве. Во вторник я встречусь там с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем", - отметил он. "Наши друзья знают, что могут на нас рассчитывать и что в Европе у них нет лучшего представителя их позиции", - добавил Моравецкий.

"Ситуация развивается динамично, и мы должны срочно разработать решения, которые предотвратят кровопролитие. Это сейчас важнейшая задача польской и европейской дипломатии", - констатировал глава польского правительства.

По его утверждению, "концентрация российских войск у границ Украины дала Европе понять, насколько хрупок выработанный годами мир в Европе". "Мы должны каждый день информировать Европу о важности поддержки всех демократических стран для свободы Украины. Потому что Европа - это не только экономическое сообщество. Это прежде всего сообщество культуры и таких ценностей, как свобода и солидарность", - сказал Моравецкий.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Глава МИД Армении: Итоги 44-дневной войны - результат большого самообмана
Глава МИД Армении: Итоги 44-дневной войны - результат большого самообмана
28 января 2022 г. 10:08
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
24 января 2022 г. 12:42
Сегодня телеканалы в Азербайджане переходят на вещание в HD-формате
Сегодня телеканалы в Азербайджане переходят на вещание в HD-формате
28 января 2022 г. 00:01
В Анталии впервые за 29 лет выпал снег
ФотоВ Анталии впервые за 29 лет выпал снег
25 января 2022 г. 11:46
Арестован бизнесмен Хафиз Мамедов
Арестован бизнесмен Хафиз Мамедов
27 января 2022 г. 13:46
Начали действовать регулярные автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории
ФотоНачали действовать регулярные автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории
24 января 2022 г. 06:52
Президент Кыргызстана заявил, что контролирует ситуацию на границе
Президент Кыргызстана заявил, что контролирует ситуацию на границе
28 января 2022 г. 02:50
Еще 7 частных больниц будут предоставлять гражданам бесплатные услуги - СПИСОК
Еще 7 частных больниц будут предоставлять гражданам бесплатные услуги - СПИСОК
24 января 2022 г. 13:01
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
26 января 2022 г. 13:47
В законе о дорожном движении появятся понятия велосипедная полоса и велосипедная дорожка
В законе о дорожном движении появятся понятия "велосипедная полоса" и "велосипедная дорожка"
24 января 2022 г. 12:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi