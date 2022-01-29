Премьер Польши 1 февраля посетит Украину

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник, 1 февраля, посетит Украину, где проведет переговоры с руководством страны.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник, 1 февраля, посетит Украину, где проведет переговоры с руководством страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в субботу в своем Facebook.

"Мы находимся в постоянном контакте с властями в Киеве. Во вторник я встречусь там с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем", - отметил он. "Наши друзья знают, что могут на нас рассчитывать и что в Европе у них нет лучшего представителя их позиции", - добавил Моравецкий.

"Ситуация развивается динамично, и мы должны срочно разработать решения, которые предотвратят кровопролитие. Это сейчас важнейшая задача польской и европейской дипломатии", - констатировал глава польского правительства.

По его утверждению, "концентрация российских войск у границ Украины дала Европе понять, насколько хрупок выработанный годами мир в Европе". "Мы должны каждый день информировать Европу о важности поддержки всех демократических стран для свободы Украины. Потому что Европа - это не только экономическое сообщество. Это прежде всего сообщество культуры и таких ценностей, как свобода и солидарность", - сказал Моравецкий.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.