Премьер-министр Грузии выразил готовность к диалогу с оппозицией

Президент Европейского совета Шарль Мишель выступил с инициативой проведения диалога между властью и оппозицией Грузии.

Президент Европейского совета Шарль Мишель выступил с инициативой проведения диалога между властью и оппозицией Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, он пригласил стороны встретиться сегодня вечером в Тбилиси.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили приветствовал инициативу президента ЕС и заявил о готовности принять участие во встрече с оппозицией: “Публично подтверждаю, что готов принять участие во встрече. Вместе со своей командой я готов сделать все возможное для снижения политической напряженности и конструктивного диалога”.

После ареста 23 февраля председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия в Грузии царит политический кризис.