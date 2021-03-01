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Премьер-министр Грузии выразил готовность к диалогу с оппозицией

Премьер-министр Грузии выразил готовность к диалогу с оппозицией Президент Европейского совета Шарль Мишель выступил с инициативой проведения диалога между властью и оппозицией Грузии.
В регионе
1 марта 2021 г. 19:05
Премьер-министр Грузии выразил готовность к диалогу с оппозицией

Президент Европейского совета Шарль Мишель выступил с инициативой проведения диалога между властью и оппозицией Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, он пригласил стороны встретиться сегодня вечером в Тбилиси.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили приветствовал инициативу президента ЕС и заявил о готовности принять участие во встрече с оппозицией: “Публично подтверждаю, что готов принять участие во встрече. Вместе со своей командой я готов сделать все возможное для снижения политической напряженности и конструктивного диалога”.

После ареста 23 февраля председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия в Грузии царит политический кризис.

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