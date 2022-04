Болгарская делегация во главе с премьер-министром Кирилом Петковым направляется в Киев (Украина).

Как передает Report, об этом написал Петков в Twitter.

"Поездка в Киев с болгарской делегацией", - написал он и обнародовал видео, на котором садится в поезд "Укрзализныци".

Ожидается, что в ходе визита болгарский премьер-министр встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.