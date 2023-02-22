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Премьер-министр Армении принял нового посла США

Премьер-министр Армении принял нового посла США Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял нового посла США Кристину Куинн.
В регионе
22 февраля 2023 г. 18:04
Премьер-министр Армении принял нового посла США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял нового посла США Кристину Куинн.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба правительства.

Премьер поздравил посла с назначением и выразил надежду, что ее дипломатическая миссия поможет развитию армяно-американских отношений. Пашинян отметил важность поддержки США реформам, проводимым в Армении.

Посол отметила важность тесного взаимодействия с властями страны, подчеркнув готовность американской стороны содействовать реформам в республике.

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