Премьер-министр Армении принял нового посла США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял нового посла США Кристину Куинн.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял нового посла США Кристину Куинн.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба правительства.

Премьер поздравил посла с назначением и выразил надежду, что ее дипломатическая миссия поможет развитию армяно-американских отношений. Пашинян отметил важность поддержки США реформам, проводимым в Армении.

Посол отметила важность тесного взаимодействия с властями страны, подчеркнув готовность американской стороны содействовать реформам в республике.