Премьер Грузии: Я активен в посредничестве между Азербайджаном и Арменией

"Грузия продолжит участвовать в процессе медиации между двумя соседними странами – Азербайджаном и Арменией".

"Грузия продолжит участвовать в процессе медиации между двумя соседними странами – Азербайджаном и Арменией".

Как передает грузинское бюро Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил журналистам.

Он назвал визит в Армению 8 октября очень успешным: "Основными темами обсуждений были региональное сотрудничество и грузинская мирная инициатива соседства, подразумевающая тесное сотрудничество трех региональных стран".

И.Гарибашвили отметил, что был очень активен в посредничестве между Азербайджаном и Арменией: "В этом процессе Грузия играет важную и большую роль. В июне этого года при нашем посредничестве между Азербайджаном и Арменией и с согласия лидеров двух стран произошел успешный прецедент".