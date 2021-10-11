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Премьер Грузии: Я активен в посредничестве между Азербайджаном и Арменией

Премьер Грузии: Я активен в посредничестве между Азербайджаном и Арменией "Грузия продолжит участвовать в процессе медиации между двумя соседними странами – Азербайджаном и Арменией".
В регионе
11 октября 2021 г. 15:36
Премьер Грузии: Я активен в посредничестве между Азербайджаном и Арменией
Ираклий Гарибашвили
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"Грузия продолжит участвовать в процессе медиации между двумя соседними странами – Азербайджаном и Арменией".

Как передает грузинское бюро Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил журналистам.

Он назвал визит в Армению 8 октября очень успешным: "Основными темами обсуждений были региональное сотрудничество и грузинская мирная инициатива соседства, подразумевающая тесное сотрудничество трех региональных стран".

И.Гарибашвили отметил, что был очень активен в посредничестве между Азербайджаном и Арменией: "В этом процессе Грузия играет важную и большую роль. В июне этого года при нашем посредничестве между Азербайджаном и Арменией и с согласия лидеров двух стран произошел успешный прецедент".

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Версия на английском языке Georgian PM: "I am very active in mediating between Azerbaijan and Armenia"
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri: “Azərbaycan və Ermənistan arasında vasitəçilikdə çox fəallıq edirəm”

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