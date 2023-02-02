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Премьер Армении отбыл с рабочим визитом в Казахстан

Премьер Армении отбыл с рабочим визитом в Казахстан Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл с рабочим визитом в Казахстан.
В регионе
2 февраля 2023 г. 10:10
Премьер Армении отбыл с рабочим визитом в Казахстан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл с рабочим визитом в Казахстан.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.

Он примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, а также в работе ежегодного форума Digital Almaty.

Рабочий визит завершится 3 февраля.

Повестка дня заседания Межправсовета, которое по традиции пройдет в узком и расширенном составах, охватывает широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества, технического регулирования, интегрированной информационной системы ЕАЭС и другие актуальные темы.

3 февраля премьер-министры стран ЕАЭС примут участие в пленарной сессии ежегодного форума Digital Almaty. Традиционно в работе форума ожидается участие видных политических и общественных деятелей, руководители крупных диджиталкомпаний, лидеров IT бизнеса и экспертов цифровой отрасли.

Евразийский экономический союз – международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

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Версия на английском языке Armenian PM Pashinyan embarks on visit to Kazakhstan

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