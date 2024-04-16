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Посол ЕС призвал Армению и Азербайджан ускорить процесс делимитации границы

Посол ЕС призвал Армению и Азербайджан ускорить процесс делимитации границы Граница между Арменией и Азербайджаном никогда не была международной, это всего лишь административная граница, в связи с чем нужны делимитация и демаркация.
В регионе
16 апреля 2024 г. 11:05
Посол ЕС призвал Армению и Азербайджан ускорить процесс делимитации границы

Граница между Арменией и Азербайджаном никогда не была международной, это всего лишь административная граница, в связи с чем нужны делимитация и демаркация.

Как передает Report, об этом глава делегации Евросоюза (ЕС) в Армении Василис Марагос заявил в интервью "Жоховурд".

По его словам, ЕС активно вовлечена в процесс мирного урегулирования. В Брюсселе придерживаются принципа мирного разрешения всех споров между Арменией и Азербайджаном. Прежде всего нужно делимитировать границу между двумя странами.

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Версия на английском языке EU envoy calls on Armenia and Azerbaijan to speed up border delimitation
Версия на азербайджанском языке Aİ nümayəndəliyi: Ermənistanla Azərbaycan arasında beynəlxalq sərhəd yoxdur

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