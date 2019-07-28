Председатель парламента Грузии посетил азербайджанонаселённый район - ФОТО

Председатель парламента Грузии посетил азербайджанонаселённый район

28 июля, 2019 14:32

https://report.az/storage/news/9df6125776444be00abff96991366889/5b75b616-65cf-4f7d-8d53-7ef6f942f528_292.jpg Председатель грузинского парламента Арчил Талаквадзе посетил Марнеульский район, в котором компактно проживают азербайджанцы. Как передаёт грузинское бюро Report, спикер встретился с молодёжью и интеллигенцией Марнеули. Талаквадзе ознакомился с заботами жителей района и беспокоящими их вопросами. Во встрече принимали участие глава исполнительной власти района Заур Даргаллы, депутаты парламента Тамаз Навериани, Савалан Мирзаев, председатель Марнеульского сакребуло Амиран Гиоргадзе.

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Эта новость также доступна на других языках: Gürcüstan parlamentinin sədri azərbaycanlıların qayğıları ilə tanış olub - FOTO

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