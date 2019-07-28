Председатель парламента Грузии посетил азербайджанонаселённый район - ФОТО

Председатель грузинского парламента Арчил Талаквадзе посетил Марнеульский район, в котором компактно проживают азербайджанцы.
Как передаёт грузинское бюро Report, спикер встретился с молодёжью и интеллигенцией Марнеули.
Талаквадзе ознакомился с заботами жителей района и беспокоящими их вопросами.
Во встрече принимали участие глава исполнительной власти района Заур Даргаллы, депутаты парламента Тамаз Навериани, Савалан Мирзаев, председатель Марнеульского сакребуло Амиран Гиоргадзе.
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