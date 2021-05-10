Председатель оппозиционной партии Грузии вышел на свободу

Председатель грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелиа выпущен из тюрьмы

Председатель грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелиа выпущен из тюрьмы.

Как передает грузинское бюро Report, решение об этом принял тбилисский городской суд на основании ходатайства Генпрокуратуры.

Обращение генпрокуратуры, направленное минувшим днем, было связано со сменой меры пресечения в виде ареста в отношении Ники Мелиа.

8 мая Евросоюз внес за председателя оппозиционной партии 40 тыс. лари залога.

Н.Мелия был арестован 23 февраля за отказ заплатить залог. Его арест привел к политическому кризису в стране.