О нас
Report Georgia
Аудио новости

Председатель оппозиционной партии Грузии вышел на свободу

Председатель оппозиционной партии Грузии вышел на свободу Председатель грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелиа выпущен из тюрьмы
В регионе
10 мая 2021 г. 17:35
Председатель оппозиционной партии Грузии вышел на свободу
Нику Мелию

Председатель грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелиа выпущен из тюрьмы.

Как передает грузинское бюро Report, решение об этом принял тбилисский городской суд на основании ходатайства Генпрокуратуры.

Обращение генпрокуратуры, направленное минувшим днем, было связано со сменой меры пресечения в виде ареста в отношении Ники Мелиа.

8 мая Евросоюз внес за председателя оппозиционной партии 40 тыс. лари залога.

Н.Мелия был арестован 23 февраля за отказ заплатить залог. Его арест привел к политическому кризису в стране.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Georgian opposition party leader released
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın müxalifət partiyasının sədri azadlığa buraxıldı

Новости партнеров

Самое читаемое

Певец Аслан Гусейнов погиб в ДТП
Певец Аслан Гусейнов погиб в ДТП
4 мая 2021 г. 15:03
Скончался народный артист Азербайджана Ариф Гулиев
Скончался народный артист Азербайджана Ариф Гулиев
7 мая 2021 г. 01:15
Певец Аслан Гусейнов похоронен в Гяндже
ФотоПевец Аслан Гусейнов похоронен в Гяндже
4 мая 2021 г. 19:24
Открываются школы в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшероне
Открываются школы в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшероне
7 мая 2021 г. 20:55
Исполняющий песни на 6 языках азербайджанец получил приглашение на конкурс в Украине
ФотоИсполняющий песни на 6 языках азербайджанец получил приглашение на конкурс в Украине
8 мая 2021 г. 20:37
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО
7 мая 2021 г. 13:30
МВД о ДТП, в котором погиб певец Аслан Гусейнов
МВД о ДТП, в котором погиб певец Аслан Гусейнов
5 мая 2021 г. 12:53
Интервью президента Азербайджана вызвало широкий резонанс в соцсетях
ФотоИнтервью президента Азербайджана вызвало широкий резонанс в соцсетях
7 мая 2021 г. 16:23
Пенитенциарная служба о привилегированном содержании экс-главы ИВ
Пенитенциарная служба о "привилегированном" содержании экс-главы ИВ
5 мая 2021 г. 10:36
В связи с унесшим жизнь певца Аслана Гусейнова ДТП заведено уголовное дело
В связи с унесшим жизнь певца Аслана Гусейнова ДТП заведено уголовное дело
4 мая 2021 г. 16:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi