Предложено отстранить от должности президента Молдовы

© РИА Новости / Владимир Астапкович

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Глава фракции Либеральной партии Молдовы Михай Гимпу предложил на заседании парламента проект по отстранению Игоря Додона от должности президента, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Президент не только отказывается утверждать законы, но и в последнее время "совершает ошибки"… Предлагаем проект решения по его отстранению с должности и организации референдума. Просим коллег из всех фракций поддержать инициативу", — сказал Гимпу.

Пока эту инициативу подписали только члены фракции Либеральной партии, которых в 101-местном парламенте насчитывается всего 11 человек.

Согласно конституции Молдовы, предложение об отстранении с должности президента может быть выдвинуто не менее чем одной третью депутатов и должно быть незамедлительно доведено до сведения главы республики.