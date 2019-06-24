Правящая партия Грузии проводит собрание

​Правящая партия Грузии проводит собрание

24 июня, 2019 10:56

https://report.az/storage/news/5fbaadbce6a31e13708d64ebedaf7748/fac0ca3b-657e-4e6b-a850-befdf9c8c3f3_292.jpg В Грузии состоялось заседание Политического совета правящей партии "Грузинская мечта". Как сообщает грузинское бюро Report, руководил собранием председатель партии Бидзина Иванишвили. В собрании приняли участие премьер-министр Мамука Бахтадзе, генеральный секретарь партии Каха Каладзе, исполнительный секретарь Ираклий Кобахидзе и ряд членов правительства. На встрече обсуждались последние события в стране. После заседания Политического совета началось собрание парламентского большинства под руководством партии "Грузинская мечта". После завершения собрания ожидается брифинг в головном офисе партии.

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