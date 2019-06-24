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Правящая партия Грузии проводит собрание

​Правящая партия Грузии проводит собрание

В Грузии состоялось заседание Политического совета правящей партии "Грузинская мечта".

Как сообщает грузинское бюро Report, руководил собранием председатель партии Бидзина Иванишвили.

В собрании приняли участие премьер-министр Мамука Бахтадзе, генеральный секретарь партии Каха Каладзе, исполнительный секретарь Ираклий Кобахидзе и  ряд членов правительства.

На встрече обсуждались последние события в стране.

После заседания Политического совета началось собрание парламентского большинства под руководством партии "Грузинская мечта".

После завершения собрания ожидается брифинг в головном офисе партии. 

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