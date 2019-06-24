​Правящая партия Грузии проводит собрание

В Грузии состоялось заседание Политического совета правящей партии "Грузинская мечта".
Как сообщает грузинское бюро Report, руководил собранием председатель партии Бидзина Иванишвили.
В собрании приняли участие премьер-министр Мамука Бахтадзе, генеральный секретарь партии Каха Каладзе, исполнительный секретарь Ираклий Кобахидзе и ряд членов правительства.
На встрече обсуждались последние события в стране.
После заседания Политического совета началось собрание парламентского большинства под руководством партии "Грузинская мечта".
После завершения собрания ожидается брифинг в головном офисе партии.
Cəmilə BabayevaАвтор новости