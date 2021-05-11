Правительственная делегация Туркменистана находится в Китае

В ходе переговоров обсуждены ключевые аспекты международной и региональной повесток дня

Правительственная делегация Туркменистана во главе с вице-премьером, министром иностранных дел Рашидом Мередовым отправилась 9 мая в Китай.

Как сообщает Report, сам визит начался 10 мая.

По данным МИД Туркменистана, в первый день состоялась встреча заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана, министра иностранных дел Рашида Мередова и заместителя председателя Кабмина Туркменистана, председателя Высшей контрольной палаты Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Членом госсовета КНР, главой МИД Ван И.

Был отмечен высокий уровень политического диалога между двумя государствами. Подчеркнута заинтересованность в дальнейшем расширении туркмено-китайских отношений по широкому спектру, что было озвучено в ходе недавнего телефонного разговора между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем.

В ходе переговоров обсуждены ключевые аспекты международной и региональной повесток дня, а также ряд вопросов представляющих взаимный интерес, включая обеспечение международной информационной и биологической безопасности. В качестве сопредседателя Межправительственного туркмено-китайского комитета по сотрудничеству Сердар Бердымухамедов отметил приоритетные направления взаимодействия между двумя странами, включая газовую сферу, финансовое и инвестиционное партнёрство, здравоохранение.

Стороны также высказались по развитию сотрудничества в области транспорта, связи, торговли и культурно-гуманитарного сотрудничества. Также состоялись двусторонние встречи членов туркменской делегации с представителями соответствующих министерств и ведомств КНР. Визит туркменской делегации в КНР продлится до 12 мая.