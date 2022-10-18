Посольство Туркменистана в Киеве призвало соотечественников покинуть Украину

Посольство Туркменистана в Киеве во вторник призвало соотечественников, проживающих и работающих в Украине, покинуть страну в связи с угрозами безопасности.

Посольство Туркменистана в Киеве во вторник призвало соотечественников, проживающих и работающих в Украине, покинуть страну в связи с угрозами безопасности.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В целях обеспечения личной безопасности посольство подчеркивает необходимость гражданам Туркменистана покинуть территорию Украины через соседние страны, а также воздержаться от поездок в Украину до отмены военного положения на ее территории", - говорится в сообщении на сайте диппредставительства.

В посольстве отметили, что обращаются к согражданам в связи с продолжающимся военным положением в Украине, а также усиливающейся угрозой ракетных ударов по всей ее территории.