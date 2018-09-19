Посольство США аннулировало визы бывших армянских госслужащих, проходящих по делу 1 марта

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Посольство США в Армении аннулировало визы ряда лиц, оказавшихся в центре внимания армянских правоохранительных органов в связи с делом 1 марта, передает Report со ссылкой на газету "Жоговурд".

"После "бархатной революции" ряд бывших должностных лиц, уголовные элементы столкнулись с серьезной проблемой не только в Армении, но и за рубежом. Многие постарались покинуть Армению, пока правоохранительные органы после революции не начали заниматься ими. Более того, часть из них безопасно обосновалась в США", - пишет газета.

Согласно источникам газеты, прекращение визового режима касается тех лиц, которые связаны с делом 1 марта 2008 года, а также связанных с каким-либо раскрытым коррупционным скандалом.

В посольстве США не опровергли эту информацию, однако список не предоставили, так согласно американскому законодательству дела о предоставлении виз являются секретными.