Посол Швеции: Программа "Восточное партнерство" стала успехом ЕС

"Программа "Восточное партнерство" не достигла своего лимита".

По сообщению грузинского бюро Report, об этом в рамках проходящего в Тбилиси VI Форума безопасности Южного Кавказа заявил посол Швеции в Грузии Ульрик Тидестром на сессии, на которой обсуждалось будущее программы "Восточного партнерства".

По его словам, программу "Восточное партнерство" можно развить: "Эта программа стала успехом ЕС и оказала поддержку изменениям, не существовавшим в регионе 10 лет назад. Наряду с этим, программа обладает реальной силой трансформации и обернулась конкретными результатами в жизни населения стран-партнеров".

Дипломат отметил, что страны-участники программы "Восточное партнерство" должны продолжить реформы, а Европейскому Союзу следует поддержать партнеров и предложить более обширное сотрудничество: "В центре этих реформ должен быть человек и основная цель должна состоять в привнесении положительных изменений в жизнь людей".

По словам У.Тидестрома, в предстоящие 10 лет обязательства ЕС и стран-партнеров должны быть усилены.