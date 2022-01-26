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Посол РФ: Казахстан обоснованно обратился к ОДКБ

Посол РФ: Казахстан обоснованно обратился к ОДКБ Казахстан обоснованно обратился к ОДКБ. Это полностью соответствует уставу организации.
В регионе
26 января 2022 г. 11:52
Посол РФ: Казахстан обоснованно обратился к ОДКБ
Михаил Бочарников

Казахстан обоснованно обратился к ОДКБ. Это полностью соответствует уставу организации.

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции, комментируя cитуацию в Казахстане.

Посол отметил, что помощь со стороны ОДКБ была оказана очень быстро и по приглашению главы государства: "ОДКБ проявила себя в нужный момент".

М. Бочарников отметил, что в ходе заседания ОДКБ, президент России Владимир Путин также согласился с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о том, что ситуация в этой стране была актом агрессии.

По его словам, помимо миссии ОДКБ все соседние страны высказались в поддержку Казахстана.

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Версия на английском языке Russian Ambassador: Kazakhstan reasonably turned to CSTO
Версия на азербайджанском языке Rusiya səfiri: “Qazaxıstan əsaslandırılmış şəkildə KTMT-yə müraciət edib”

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