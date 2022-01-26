Посол РФ: Казахстан обоснованно обратился к ОДКБ

Казахстан обоснованно обратился к ОДКБ. Это полностью соответствует уставу организации.

Казахстан обоснованно обратился к ОДКБ. Это полностью соответствует уставу организации.

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции, комментируя cитуацию в Казахстане.

Посол отметил, что помощь со стороны ОДКБ была оказана очень быстро и по приглашению главы государства: "ОДКБ проявила себя в нужный момент".

М. Бочарников отметил, что в ходе заседания ОДКБ, президент России Владимир Путин также согласился с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о том, что ситуация в этой стране была актом агрессии.

По его словам, помимо миссии ОДКБ все соседние страны высказались в поддержку Казахстана.