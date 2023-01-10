Послы западных стран в Армении направили правящей партии ноту протеста

Представители международных организаций, несколько послов западных стран направили ноту протеста правящей партии Армении "Гражданский договор". Они выразили свое недовольство после фальсификации итогов выборов в Правление этой партии.

Представители международных организаций, несколько послов западных стран направили ноту протеста правящей партии Армении "Гражданский договор". Они выразили свое недовольство после фальсификации итогов выборов в Правление этой партии.

Как передает Report, об этом пишет газета "Жоховурд".

Недоверие представителей демократических стран к избирательным процессам началось после фальсификаций в правящей партии, отмечает издание. Выборы в Совет старейшин Еревана еще и не назначены, но в партии постоянно заявляют о том, что она одержит победу.

"Депутат парламента Армении, зампредседателя Совета правления партии Геворк Папоян заверил, что не владеет такой информацией. Другой заместитель, депутат Ваагн Алексанян заявил, что если правящая партия выдвинула кандидата, то это значит, что есть уверенность в его победе.

"Но я не помню, чтобы представители власти делали такие заявления, чтобы еще получили за это ноту протеста", - добавил Алексанян.

Отметим, что председателем партии является премьер-министр Никол Пашинян.