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Посла Украины вновь вызвали в МИД Грузии

Посла Украины вновь вызвали в МИД Грузии Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов был вызван в Министерство иностранных дел Грузии.
В регионе
2 мая 2022 г. 16:19
Посла Украины вновь вызвали в МИД Грузии

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов был вызван в Министерство иностранных дел Грузии.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в МИД Грузии.

Заместитель министра иностранных дел Теймураз Канкалия в беседе с дипломатом выразил недовольство грузинской стороны информацией, предоставленной Службой разведки Министерства обороны Украины. Он отметил, что информация такого рода, основанная на непроверенных фактах, подрывает партнерские отношения между двумя странами.

Касьянову было предложено предоставить фактические объяснения и доказательства по данной информации. В ходе встречи дипломат сообщил, что на данном этапе у него нет ответа на заявление разведслужбы, отметив, что соответствующее уведомление будет передано Киеву.

На встрече была подтверждена неизменная поддержка Грузией Украины и украинского народа. Касьянов поблагодарил Грузию за поддержку и гуманитарную помощь его стране.

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