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Посла Молдовы вызвали в МИД России

Посла Молдовы вызвали в МИД России Посол Молдовы был в пятницу вызван в МИД России.
В регионе
29 марта 2024 г. 18:47
Посла Молдовы вызвали в МИД России

Посол Молдовы в Москве Лилиан Дарий был в пятницу вызван в МИД России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в ведомстве.

Ему заявлен протест в связи с высылкой российского дипломата и недопуском делегации России на сессию конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

"Главе молдавской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением молдавской стороны от 19 марта объявить персоной нон грата сотрудника посольства России в Кишиневе, а также запретить въезд в Молдавию российской делегации для участия в 34-й сессии региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для Европы, которая пройдет в Кишиневе 14-17 мая", - указали в дипведомстве.

В МИД РФ отметили, что Дарию "вручена нота министерства о том, что в качестве ответной меры на высылку сотрудника посольства России в Кишиневе российская сторона объявляет персона нон грата сотрудника посольства Молдавии в России".

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