Посла Франции вызвали в МИД РФ на фоне заявлений Стефана Сежурне

Посол Франции в Москве Пьер Леви в пятницу был вызван в МИД РФ из-за высказываний министра иностранных дел страны Стефана Сежурне в отношении России.

Посол Франции в Москве Пьер Леви в пятницу был вызван в МИД РФ из-за высказываний министра иностранных дел страны Стефана Сежурне в отношении России.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении дипведомства РФ.

"В связи с недавними высказываниями министра Европы и иностранных дел Франции Сежурне об отсутствии интереса с французской стороны разговаривать с российскими официальными лицами, поскольку публикуемые ими заявления якобы содержат ложные сведения, послу Франции было указано на неприемлемость подобного рода заявлений, не имеющих ничего общего с действительностью", - говорится в сообщении.

"Расцениваем эти высказывания главы внешнеполитического ведомства Франции как сознательное и продуманное действие французской стороны, направленное на подрыв самой возможности любого диалога между двумя странами", - добавили в МИД.

Ранее Сежурне в эфире телеканала France 24 заявил, что Франции сейчас нецелесообразно вести переговоры с российскими представителями, поскольку коммюнике, которые публикует по итогам российская сторона, содержат недостоверную информацию.